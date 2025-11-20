Samsun'da insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "insan ticareti ve fuhşa" yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, "insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen, suçtan elde edildiği değerlendirilen, 272 bin 830 lira, 1435 euro, 3001 dolar ile 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralar ile suçta kullanıldığı belirlenen bir araca el konuldu.

Soruşturmada, yabancı uyruklu 5 mağdur kadının ifadeleri alındı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.