Samsun merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 gözaltı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Tutuklu bulunan 3 kişinin ise cezaevinde ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Şüphelilerden B.C.K. (23) ve B.S. (26) Samsun'da, S.C.H. (27) ve Z.E. (23) Mersin'de, A.C.K. (21), H.G. (41) ve F.A.G. (26) İstanbul'da, E.D.U. (20) Antalya'da, B.B. (32) Gaziantep'te gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen U.D. (45), M.E. (29) ile B.İ'nin (21) başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

