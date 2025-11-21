Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:36
        Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Şüpheli O.M'nin (25) silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda Bafra ilçesinde gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve muşta ele geçirildi.

        Zanlı hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ​ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçlarından işlemler başlatıldı.

