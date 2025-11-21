Samsun'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli O.M'nin (25) silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda Bafra ilçesinde gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve muşta ele geçirildi.
Zanlı hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçlarından işlemler başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.