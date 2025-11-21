Samsun'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Zanlı hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ​ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçlarından işlemler başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Bafra ilçesinde gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve muşta ele geçirildi.

