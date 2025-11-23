Çarşamba'da "yan bakma" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta O.A. ile B.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçakla O.A.'yı yaraladı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında "yan bakma" gerekçesiyle çıkan kavgada bir kişi bçakla yaralandı.

