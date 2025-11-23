Habertürk
        Çarşamba'da "yan bakma" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında "yan bakma" gerekçesiyle çıkan kavgada bir kişi bçakla yaralandı.

        23.11.2025 - 17:06
        Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta O.A. ile B.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçakla O.A.'yı yaraladı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

        Yaralanan O.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ö. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

