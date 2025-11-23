Ladik Belediyespor Çarşambaspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor sahasında lider Çarşambaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Rahmi Güler Stadı’nda oynanan karşılaşmada orta hakem Ozan Genç, yardımcı hakemler Enes Doğruel ve Berat Korçam görev yaptı. Mücadelenin 60. dakikasında Cavit Karahan’ın kaydettiği golle öne geçen Ladik Belediyespor, skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ardından tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Karahan karşılaşmayı tribünden takip etti.