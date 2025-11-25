Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı

        EMRE DİLEK - Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaz döneminde kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen göller, sonbahar yağışlarıyla dolmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:31
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
        Kentteki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz kuraklığının ardından gelen sonbahar yağışlarıyla adeta hayat buldu.

        Sulak alanlarıyla öne çıkan delta, kışın da göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak. Türkiye'de görülen yaklaşık 500 kuş türünün 365'inin görüldüğü deltada, yılkı atlarını, deltaya salınan mandaları, hatta develeri de görmek mümkün.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yetkilisi Kadir Yılmaz, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilmiş deltanın 56 bin hektarlık çok geniş ve özgün bir alan olduğunu söyledi.

        Yılmaz, "Burası, 21 bin 700 hektarlık sulak alanıyla üç ilçeyi kapsayan muazzam bir sahayı içerir. Alanın yüzde 80'lik kısmı Bafra'da, yüzde 15'lik kısmı 19 Mayıs ilçesinde ve kalan yüzde 5'lik dilimi ise Alaçam ilçesinde yer almaktadır." dedi.

        - Ziyaretçiler göllerde su kuşlarını gözlemleyebilecek

        Sonbahar mevsiminin bu yıl yağışlı geçtiğine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaz ayları son derece kurak geçti ancak kış ayları yaklaşırken bölge yeniden yağış almaya başladı. Deltada yedi büyük gölümüz, Balık Gölü, Uzun Göl, Tatlı Göl, Gıcı Gölü, Cernek Gölü, Liman Gölü ve Karaboğaz Gölü bulunmakla birlikte yağışların etkisiyle bu sayı, mevsimlik su birikintileriyle beraber 20'ye kadar çıkacaktır. Yağışların başlamasıyla artan su seviyesi tabandan yükselecek, uydudan tek bir büyük göl görünümü oluşacak ve kıyı şeridinden itibaren kuzeyden gelen göçmen kuş türleri için bir yaşam ve konaklama alanı sunacaktır. Bu mevsimsel değişimle beraber ziyaretçilerimiz de suyun bulunduğu noktalarda su kuşlarını rahatlıkla gözlemleyebilecektir."

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yaban hayatı çeşitliliğine de değinen Kadir Yılmaz, "Bu bölge yalnızca kanatlı türlere değil, aynı zamanda yabani yılkı atlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına ve su samurlarına da yaşam alanı sunmaktadır. Ayrıca, alanda küçük gövdeli canlı türlerini de görmek mümkündür. İki yaşamlılar (amfibiler), yarasalar, kaplumbağalar, kertenkeleler ve yılanlar gelen ziyaretçilerimiz tarafından bölge içinde gözlemlenebilir." ifadelerini kullandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği turların alan içinde kesintisiz sürdüğünü bildiren Yılmaz, her saat başı gelen ziyaretçilerin uzman rehberler eşliğinde bu görsel zenginliği deneyimleyebildiğini sözlerine ekledi.

