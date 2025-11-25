Havza'da 645 kadına şiddetle mücadele bilgilendirilmesi yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hastaneye gelen kadın ile sağlık çalışanlarına bilgilendirme çalışması yapıldı.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen çalışmada, hastane bahçesi ve içerisinde kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Polis, Jandarma, sosyal hizmetler ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip açtıkları stantta toplam 645 kadına ulaştı.

Bilgilendirmenin ardından ekip, Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci'yi ziyaret ederek kadına karşı şiddet konusunda yürütülen adli ve idari süreçler hakkında bilgi paylaştı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.