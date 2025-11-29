Samsun'da "Aileler Arası Pickleball Şampiyonası" düzenlendi

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında sporun bağımlılıklardan uzak tutan ve sağlıklı yaşam becerileri kazandıran tarafına dikkati çekmek için düzenlenen şampiyonanın hakemliğini ise Pickleball Samsun Derneği ve Genç Yeşilay gönüllüleri yaptı.

Anne-kız, baba-oğul, baba-kız, anne-oğul ve karı-koca kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere madalya verildi.

Yeşilay ve Pickleball Samsun Derneği işbirliğiyle Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 130 aile, 300 sporcu sahaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.