ANDA Kocadağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Samsun'da ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Kocadağ'da tatbikat gerçekleştirdi.

ANDA'dan yapılan açıklamaya göre, Atakum ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Kocadağ'da senaryo gereği kayıp bebek için ormanda arama yapıldı.

Toplam 123 bin metrekarelik alanda yapılan aramada 20 kişilik gönüllü ekip üç gruba ayrıldı. Çalışmalara, telsiz iletişimi desteği sağlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Samsun Şubesinden iki gönüllü de katıldı.

Alan iz takibi ve tarama yöntemleriyle aranarak ekiplerin birleşmesi sonrası tüm alan "grid arama tekniği" ile tarandı. Engebeli arazide saha ile kriz masası arasındaki telsiz iletişimi, TRAC tarafından kurulan röle sistemiyle kesintisiz sağlandı.

Yaklaşık üç saat süren arama sonunda ağacın yanında bulunan "Azra" bebek, ekipler tarafından sedye ile güvenli alana taşındı.

ANDA yetkilileri, uygulamalı eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmalara katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür etti.