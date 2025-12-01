Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        ANDA Kocadağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

        Samsun'da ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Kocadağ'da tatbikat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:49
        ANDA Kocadağ'da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi
        Samsun'da ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Kocadağ'da tatbikat gerçekleştirdi.

        ANDA'dan yapılan açıklamaya göre, Atakum ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Kocadağ'da senaryo gereği kayıp bebek için ormanda arama yapıldı.

        Toplam 123 bin metrekarelik alanda yapılan aramada 20 kişilik gönüllü ekip üç gruba ayrıldı. Çalışmalara, telsiz iletişimi desteği sağlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Samsun Şubesinden iki gönüllü de katıldı.

        Alan iz takibi ve tarama yöntemleriyle aranarak ekiplerin birleşmesi sonrası tüm alan "grid arama tekniği" ile tarandı. Engebeli arazide saha ile kriz masası arasındaki telsiz iletişimi, TRAC tarafından kurulan röle sistemiyle kesintisiz sağlandı.

        Yaklaşık üç saat süren arama sonunda ağacın yanında bulunan "Azra" bebek, ekipler tarafından sedye ile güvenli alana taşındı.

        ANDA yetkilileri, uygulamalı eğitimlerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmalara katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

