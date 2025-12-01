Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:07
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 745 sentetik ecza hap, 440,44 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

