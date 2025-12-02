Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta K.Y. (20) ve Y.İ.C'nin (18), husumetli oldukları kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.