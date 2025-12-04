Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da engellilere özel etkinlikler yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:17
        Samsun'da engellilere özel etkinlikler yapıldı
        Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Bafra Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Osmanbeyli Özel Eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek bir program gerçekleştirdi.

        Programda öğrencilerle oyunlar oynandı, müzik eşliğinde dans edildi, ayrıca boyama ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

        Bafra Sakatlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen dart turnuvası katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

        Bafra Gençlik Merkezi, E-KPSS öğrencileriyle sinema etkinliği gerçekleştirdi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "3 Aralık Engelliler Günü kapsamında etkinliklerimizle birlikteliği, sevgiyi ve güçlü bağları vurguladık. Bu özel gün, farkındalığın artırılması ve toplumsal hayata katılımın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlik Merkezi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz. Programlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Programa, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, Bafra Sosyal Hizmet Müdürü Muzaffer Şahin, Osmanbeyli Özel Eğitim Okulu Müdürü Recep Dokgöz, Bafra Halk Eğitim Müdürü Hacı Avcı, Bafra Sakatlar Derneği Başkanı Recep Köksal ve Bafra Otizmliler Derneği Başkanı Nihal Arslan, öğrencileri ve aileleri katıldı.

