Samsun'da engellilere özel etkinlikler yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Osmanbeyli Özel Eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek bir program gerçekleştirdi.

Programda öğrencilerle oyunlar oynandı, müzik eşliğinde dans edildi, ayrıca boyama ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Bafra Sakatlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen dart turnuvası katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Bafra Gençlik Merkezi, E-KPSS öğrencileriyle sinema etkinliği gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "3 Aralık Engelliler Günü kapsamında etkinliklerimizle birlikteliği, sevgiyi ve güçlü bağları vurguladık. Bu özel gün, farkındalığın artırılması ve toplumsal hayata katılımın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlik Merkezi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz. Programlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.