Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlıların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, bir saat sürdü.

        Çalışmaya ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

        Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly takımdan ayrı çalışırken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        İnşaat atıklarının alev alması paniğe yol açtı
        İnşaat atıklarının alev alması paniğe yol açtı
        "Kahraman Bakkal" oyunu 27 yıl sonra yeniden sahnede
        "Kahraman Bakkal" oyunu 27 yıl sonra yeniden sahnede
        Atakum'dan görme engellilere 'beyaz baston' desteği
        Atakum'dan görme engellilere 'beyaz baston' desteği
        Samsun'da engellilere özel etkinlikler yapıldı
        Samsun'da engellilere özel etkinlikler yapıldı
        Havza Kaymakamı Ayvat deprem güçlendirmesi yapılan eğitim kurumlarını incel...
        Havza Kaymakamı Ayvat deprem güçlendirmesi yapılan eğitim kurumlarını incel...
        Samsun'da 100 yeni ambulans hizmete girecek
        Samsun'da 100 yeni ambulans hizmete girecek