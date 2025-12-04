Samsunspor, Galatasaray maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlıların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, bir saat sürdü.
Çalışmaya ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly takımdan ayrı çalışırken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.