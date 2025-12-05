Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:14
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'un Bafra ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemede bulundu.

        Bakan Memişoğlu, Bafra'da yeni hizmete alınan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

        Hastane binasında inceleme yapan Memişoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'dan bilgi aldı.

        İncelemenin ardından Bakan Memişoğlu, hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

