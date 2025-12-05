Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'un Bafra ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde incelemede bulundu.
Bakan Memişoğlu, Bafra'da yeni hizmete alınan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.
Hastane binasında inceleme yapan Memişoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'dan bilgi aldı.
İncelemenin ardından Bakan Memişoğlu, hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
