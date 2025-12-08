Samsun'da çıkan tartışmada anne oğlunu silahla yaraladı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

