Samsun'da çıkan tartışmada anne oğlunu silahla yaraladı
Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada anne, oğlunu silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Anne S.K. oğlunu boyun bölgesinden silahla vurarak yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
