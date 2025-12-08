Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çıkan tartışmada anne oğlunu silahla yaraladı

        Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada anne, oğlunu silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:09
        Samsun'da çıkan tartışmada anne oğlunu silahla yaraladı
        Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada anne, oğlunu silahla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Anne S.K. oğlunu boyun bölgesinden silahla vurarak yaraladı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

