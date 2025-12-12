Samsun'da otomobilin uygulama yapan polise çarpması kamerada

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde hızla gelen otomobilin polis memuru ile uygulamadaki araçlara çarpması yer alıyor.

Biraz ileride polis memuru Önder Kale, başka bir aracı durdurduğu sırada hızla gelen Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili fark etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 29 Kasım'da asayiş uygulaması yaptı.

