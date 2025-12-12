Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobilin uygulama yapan polise çarpması kamerada

        Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin uygulama yapan polise çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobilin uygulama yapan polise çarpması kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin uygulama yapan polise çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 29 Kasım'da asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulama sırasında polis, Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Y.E.Ç. kaçmaya başladı.

        Biraz ileride polis memuru Önder Kale, başka bir aracı durdurduğu sırada hızla gelen Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili fark etti.

        Otomobil, kendini korumaya çalışarak yol kenarına kaçan Kale'ye çarptı.

        Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kale'nin elinde kırık tespit edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.E.Ç. ile araçta bulunan kardeşi E.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde hızla gelen otomobilin polis memuru ile uygulamadaki araçlara çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        SBB Meclisi 58 maddeyi karara bağladı Atakum'daki Emek Parkı, SBB'ye geçti...
        SBB Meclisi 58 maddeyi karara bağladı Atakum'daki Emek Parkı, SBB'ye geçti...
        Polis memuruna otomobille çarpan 2 kardeşe gözaltı
        Polis memuruna otomobille çarpan 2 kardeşe gözaltı
        Borsa İstanbul YBO öğrencilerinden Bafra Görme Engelliler Derneğine ziyaret
        Borsa İstanbul YBO öğrencilerinden Bafra Görme Engelliler Derneğine ziyaret
        Murzioğlu: "Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz" "KURGAN Ku...
        Murzioğlu: "Yapay zeka destekli yeni denetim dönemine giriyoruz" "KURGAN Ku...
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü