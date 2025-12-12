Samsun'da otomobilin uygulama yapan polise çarpması kamerada
Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin uygulama yapan polise çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobilin uygulama yapan polise çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 29 Kasım'da asayiş uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında polis, Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Y.E.Ç. kaçmaya başladı.
Biraz ileride polis memuru Önder Kale, başka bir aracı durdurduğu sırada hızla gelen Y.E.Ç'nin kullandığı otomobili fark etti.
Otomobil, kendini korumaya çalışarak yol kenarına kaçan Kale'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kale'nin elinde kırık tespit edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.E.Ç. ile araçta bulunan kardeşi E.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde hızla gelen otomobilin polis memuru ile uygulamadaki araçlara çarpması yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.