Samsun'da 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün çıkan kavgada E.B. (17) ve E.E'nin (19) tüfekle ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

