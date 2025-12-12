Samsun'da 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı.
Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün çıkan kavgada E.B. (17) ve E.E'nin (19) tüfekle ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmada şüpheliler H.O. (27), Z.S. (20) ile A.K. (17) Karpuzlu Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.