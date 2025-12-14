Farklı mesleklerden kadınlar her hafta halı sahada buluşuyor

İLYAS GÜN - Samsun'un Atakum ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, her hafta bir araya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.

Ev hanımları ile öğretmen, diş hekimi asistanı, iş yeri sahibi gibi farklı meslek gruplarından kadın, 1 yıldır çocuklarının bakımını eşlerine bırakarak haftanın belirli günü halı sahada buluşuyor.

Sekizer kişilik iki takım oluşturan kadınlar, halı sahada futbol oynayarak haftanın stresini atıyor.

Öğretmen Ayşe Nur Köse, AA muhabirine, kadınlardan oluşan takım kurduklarını, her hafta halı sahaya gelerek futbol oynadıklarını söyledi.

Çocukluğundan bu yana futbol oynamayı ve izlemeyi sevdiğini dile getiren Köse, "Kız takımı kurulunca ben de geldim. Halı sahaya geldiğim vakitlerde eve öğretmen çağırıyorum. Kızım öğretmeni ile ders çalışırken ben de maça gelerek vaktimi geçiriyorum. Halı sahada bizi görünce erkekler şaşırıyor ama maçımızı izleyenler keyif alıyor." dedi.

- "Halı saha keyfini yıllarca erkeklere kaptırdığımızı düşünüyorum" Seda Gül Çınar da futbolun erkek sporu olmadığına dikkati çekerek, "Bu organizasyonda her hafta yer almayı seviyorum. Halı saha günleri bizim için çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Spor yapıyoruz, eğleniyoruz. Geliştirdik kendimizi. Kadınlar olarak 'Her şeyi yapabiliriz' dedik, futbol da oynayabiliriz. Güvendik kendimize, çok da güzel oynuyoruz. Halı saha keyfini yıllarca erkeklere kaptırdığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli bir şeymiş. Eşimi evde bıraktım, maç yapmaya geldim." ifadelerini kullandı. Bir torun sahibi Filiz Arapoğulları ise hasta olduğu dönemlerde bile halı sahaya futbol oynamaya geldiğini belirterek, "Halı sahada ilk defa kaleci olayım dedim, bileğimi kırdım. Hem de öyle böyle bir kırık değil, kaleciler bile benim gibi bileğini kıramaz. 3 ay tedavi gördükten sonra tekrar futbol oynamaya geldim. Yani vazgeçilmezim oldu." diye konuştu. - "Eşim en büyük destekçim"

Ev hanımı Ceren Gençkurt da çocukluğundan beri futbol oynamayı sevdiğini, iki çocuğunun bakımını evde babalarına bırakarak halı sahaya maç yapmaya geldiğini dile getirdi. Gençkurt, şunları kaydetti: "Futbol oynarken aynı zamanda eğleniyoruz, gülüyoruz. Çok keyifli bir atmosfer bizim için. Eşim en büyük destekçim çünkü iki oğlum var. Gerçekten anneler olarak kendimize zaman ayırıp enerjimizi atabileceğimiz, aynı zamanda eğlenebileceğimiz bir etkinlik olması gerekiyor. Burada eşler çok önemli bence. Çocuklarıma eşim bakıyor evde. Biz her hafta geliyoruz. Eşim de ara sıra gelip izliyor, destek veriyor. Çok keyif alıyoruz ailece." Diş hekimi asistanlığı yapan Asalet Demirbaş da futbolu sevdiğini, 11 yaşındaki oğluna da sevdirdiğini belirterek, "Zaman zaman oğlumla birlikte futbol oynuyoruz. Kadıköy Spor Kulübü'nde oynuyor. Bazen birlikte geliyoruz, o beni izliyor, ben onu izliyorum. Genelde babalar oğullarıyla halı sahaya gider ama biz anne-oğul geliyoruz. Bizi halı sahada gören erkekler tabii çok şaşırıyor. Haftanın 5 günü oğlumu futbol oynamaya götürüyorum, bir gün de ben oynuyorum. Halı saha günlerini hiç kaçırmıyorum." dedi.