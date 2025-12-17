Samsunspor, Avrupa'da 18. randevusuna çıkacak

İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak Samsunspor, 18. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

- Konferans Ligi'nde ilk 5'te yer alıyor

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi. İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi AEK'e sahasında 2-1 yenildi. Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 18 gol gördü. - Samsunspor'un Alman takımlarına karşı galibiyeti bulunmuyor Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.

1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi. Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. - "Final niteliğinde bir karşılaşma olacak" Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, Samsunspor'un Avrupa kupaları arenasında tarihi bir maça çıkacağını söyledi. Mainz 05 için de kendileri için de karşılaşmanın çok önemli olduğuna işaret eden Çapa, şöyle devam etti: "Final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Galip geldiğimizde yüzde 100 ilk 8'yediz. Ondan sonrası ise rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olacak. Konferans Ligi'nin güçlü takımları Legia Varşova, Dinamo Kiev karşısında çok iyi mücadele ederek galip geldik. AEK maçının da ilk yarısında harika bir oyun ortaya koyduk. AEK maçının ilk yarısındaki gibi oynarsak kesinlikle ilk 8 içinde olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızla özel olarak görüştük. Bu maçın önemini oyuncularımıza anlattık ve onlar da bunun bilinceler."