Sosyal medyadan öğrendiği el işi gelir kapısı oldu

TUĞÇE TURGU - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Gizem Okul, sosyal medyadan gördüğü el işinin yapımını kendi kendine öğrenerek gelire dönüştürdü.

Evde sosyal medyadan videolar izleyen 2 çocuk annesi Okul, 3 yıl önce Rusça yayımlanan bir videoda kalın ipliklerden supla (tabak altlığı), çanta ve sepet üretildiğini gördü.

Video ilgisini çeken ve bu alanda üretim yapmaya karar veren Okul, deneme yanılma yöntemiyle şiş ve makine kullanarak tabak altlığı, çanta ve sepet üretimini öğrendi.

Zamanla kendisini geliştiren Okul, yaptığı ürünleri festivallerde ve şehir merkezlerinde tezgah açarak satmaya başladı.

Evin bir odasını üretim alanına dönüştüren Okul, ürünlerini kendi oluşturduğu marka ile pazarlıyor.

Gizem Okul, AA muhabirine, sosyal medyada Rusça bir videonun ilgisini çektiğini, değişik şekillerde tabak altlığı, sepet ve çanta üretildiğini söyledi.

Videoyu internette Rusça'dan Türkçe'ye çevirdiğini belirten Okul, "Hangi ipi kullanıyorlar, hangi makineyi kullanıyorlar, hepsi Rusça'ydı. Rusça bilmediğim için Türkçe'ye çevirdim." dedi.

- "Yapamazsın" diyen eşi şimdi en büyük destekçisi

Bir gün eşine, "Ben de yapsam nasıl olur acaba?" dediğini dile getiren Okul, "Bana, 'Sen ayran gönüllüsün, bir kenara atıp yapmazsın' dedi. Ben de büyük hırsla, azimle makineyi ve ipleri aldım, başladım yapmaya. Tabii başlarda çok kötü oldu. Sonrasında güzel yapa yapa satışlar arttı." ifadesini kullandı.

Önce çevresinden başlayarak sonrasında başka şehirlere de satış yaptığını anlatan Okul, şöyle devam etti:

"Panayırlarda, halk pazarlarında derken şehir şehir, hatta büyük festivallere katıldım. Küçük de bir marka kurdum adıma, kızlarımın adından oluşan. En büyük destekçim ailem, annem, kız kardeşim. Başlarda, 'Sen ayran gönüllüsün' diyen eşim sonrasında kalite kontrolcümüz oldu. Yaptığım bütün ürünlere tek tek bakıyor, 'Bu olmamış, bu satılmaz, bunu başardın, daha güzel oldu' diye. Onun da motive etmesiyle çok güzel yerlere geldik."