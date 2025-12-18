Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Bafra'da üniversiteli gençlere "kariyer" eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde "Kariyerime Yön Ver Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:50
        Bafra'da üniversiteli gençlere "kariyer" eğitimi verildi
        Samsun’un Bafra ilçesinde "Kariyerime Yön Ver Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim semineri verildi.

        Bafra Gençlik Merkezinde düzenlenen ve üç oturumdan oluşan programda, iş hayatına hazırlık süreçleri ele alındı.

        Eğitimin ilk bölümlerinde Bafra İŞKUR Hizmet Merkezinde görevli iş uzmanı Erdem Gökduman, öğrencilere "özgeçmiş (CV) hazırlama" ve "mülakat teknikleri" konularında sunum yaptı.

        İkinci bölümde Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Müdür Yardımcısı Ayhan Avcı, "girişimcilik" üzerine bilgi aktardı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, "Kariyer planlaması ve girişimcilik konularında düzenlediğimiz eğitimler gençlerimiz için faydalı oldu. Destek veren İŞKUR ile Ticaret ve Sanayi Odası personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

