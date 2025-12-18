Bafra'da üniversiteli gençlere "kariyer" eğitimi verildi

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, "Kariyer planlaması ve girişimcilik konularında düzenlediğimiz eğitimler gençlerimiz için faydalı oldu. Destek veren İŞKUR ile Ticaret ve Sanayi Odası personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ilk bölümlerinde Bafra İŞKUR Hizmet Merkezinde görevli iş uzmanı Erdem Gökduman, öğrencilere "özgeçmiş (CV) hazırlama" ve "mülakat teknikleri" konularında sunum yaptı.

Bafra Gençlik Merkezinde düzenlenen ve üç oturumdan oluşan programda, iş hayatına hazırlık süreçleri ele alındı.

