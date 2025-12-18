Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 20 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan kit, aroma ve çeşitli malzemelerin yanı sıra 19 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli C.T.T'ye (64) ait ikamette arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.