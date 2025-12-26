Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerdeki aramada 3 bin 614 sentetik ecza hapı, 96 uyuşturucu hap, 34,60 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

