Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 614 sentetik ecza hapı, 96 uyuşturucu hap, 34,60 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
