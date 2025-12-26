Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:47
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada 3 bin 614 sentetik ecza hapı, 96 uyuşturucu hap, 34,60 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

