Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö, başka bir adrese düzenlenen operasyonda da "hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.P. yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.