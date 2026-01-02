Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:14
        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö, başka bir adrese düzenlenen operasyonda da "hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.P. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

