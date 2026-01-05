Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Samsun'da geçen yıl 21 bin 654 yeni üye kaydı yaptı

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'da bu yıl içinde gerçekleştirilen yeni üye kaydının 21 bin 654 olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:56
        AK Parti Samsun'da geçen yıl 21 bin 654 yeni üye kaydı yaptı
        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'da bu yıl içinde gerçekleştirilen yeni üye kaydının 21 bin 654 olduğunu açıkladı.

        Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin üye sayısındaki artış ve Samsun'da yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026'da açıklanan verileri değerlendiren Köse, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığına işaret etti.

        Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Köse, partilerinin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan, milletle olan bağını hiçbir zaman zayıflatmadan yürütmeyi esas aldığını vurguladı.

        Köse, "Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı ve milletin en yüksek derecede destek verdiği siyasi hareket haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür." dedi.

        İl Başkanı Köse, açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyüme olmadığını ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz büyük bir aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti'miz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay tarafından açıklanan tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir."

        Açıklanan genel üye tablosunun yanı sıra Samsun'a ilişkin verileri de paylaşan Köse, "Samsun'da yaklaşık 1 milyon seçmen bulunmaktadır ve her dört seçmenden biri AK Parti'ye üye durumdadır. Kent genelinde 256 bin 185 üye ile rekor düzeyde bir üye tablosuna sahibiz. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen yeni üye kaydı ise 21 bin 654 olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı tabloda ana muhalefet partisi CHP'nin üye artışının yaklaşık 19 bin seviyesinde kaldığını belirten Köse, "AK Partimizin üye artışı 664 binin üzerindedir. Bu artış, yaklaşık 34 katlık bir farkı ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu tablo, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızın, Belediye Meclisi üyelerimizin ve tüm teşkilat mensuplarımızın sahada milletimizle kurduğu güçlü ve samimi bağın sonucudur." dedi.

        Köse'ye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

