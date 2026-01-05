Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:25
        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
        SAMSUN(AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı çalışması gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay ile Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde hastanede kurulan stantta sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Çalışma sonunda 13 ünite kan toplandı.

        Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, sağlık durumu el veren herkesi kan vermeye davet etti.

        Keçeci, "Kan, kaynağı insan olan bir şifa kaynağıdır ve acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanacak bir ünite kan, üç kişiye hayat demek. Mesleğimiz gereği insanlara hizmet etmek görevimiz fakat kan bağışı ile bu görevimizin üzerine insanlık vazifemizi yerine getirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

