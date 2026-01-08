Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Havza'da sigara denetimi yapıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:08
        Havza'da sigara denetimi yapıldı
        Samsun'un Havza ilçesinde iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden oluşan ekipler ile gerçekleştirilen çapraz denetimlerle iş yerlerinde sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

        Tütün ve Tütün Mamulleriyle Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından iş yeri sahiplerine sigaranın zararları ile sigara bırakma danışma hattı ALO 171 hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

