Havza'da sigara denetimi yapıldı
Samsun'un Havza ilçesinde iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden oluşan ekipler ile gerçekleştirilen çapraz denetimlerle iş yerlerinde sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Tütün ve Tütün Mamulleriyle Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından iş yeri sahiplerine sigaranın zararları ile sigara bırakma danışma hattı ALO 171 hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
