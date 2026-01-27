Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinlikleri düzenlendi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Salıpazarı Gençlik Merkezinde fen etkinliği gerçekleştirildi.


        Fen bilgisi öğretmeni Tuğba Duman rehberliğinde yapılan etkinliklerde, öğretmenler ve gençler uygulamalı çalışmalara katıldı.


        Günlük yaşamla ilişkilendirilen deneyler sayesinde katılımcılar bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik yaklaşım becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Etkinliklerin temel hedefinin gençlerin merak duygusunu artırmak, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek ve bilim ile teknolojiye ilgiyi güçlendirmek olduğu belirtildi.


        Gençlik Merkezi yetkilileri, ara tatil süresince gençlere yönelik sportif, sanatsal, eğitsel ve kültürel birçok faaliyetin planlandığını ifade etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 23 yıl ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Samsun'da 23 yıl ve 18 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Samsun'da boğazı kesilerek öldürülen pazarcı cinayetinde kan donduran ifade...
        Samsun'da boğazı kesilerek öldürülen pazarcı cinayetinde kan donduran ifade...
        Hafif ticari araçta bıçaklı, satırlı cinayetin şüphelisi: Amacım korkutmakt...
        Hafif ticari araçta bıçaklı, satırlı cinayetin şüphelisi: Amacım korkutmakt...
        Esnaf odalarından 'indirim çadırı' çağrısı
        Esnaf odalarından 'indirim çadırı' çağrısı
        Samsun'da başarılı hâkimlere Adalet Başarı Belgesi
        Samsun'da başarılı hâkimlere Adalet Başarı Belgesi