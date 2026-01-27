Habertürk
        Samsun'da bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli adliyede

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:23
        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Bir araçta Ferit M.'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

        Düvecik Mahallesi'nde bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'yi (45) bıçak ve satırla yaralamış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

