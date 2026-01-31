Habertürk
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 31.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:46
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik'te belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 920 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.

