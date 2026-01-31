Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik'te belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 920 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.

