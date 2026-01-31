Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı adres belirlendi.


        Yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gürcistan'dan Samsun'a uzanan zorlu tedavi süreci başarıyla tamamlandı
        Gürcistan'dan Samsun'a uzanan zorlu tedavi süreci başarıyla tamamlandı
        Şehzade Mahmut'un puşidesi Samsun'da yapılıyor
        Şehzade Mahmut'un puşidesi Samsun'da yapılıyor
        26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu
        26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu
        Samsun'da "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni Bakan Kurum'dan Özgür Özel'...
        Samsun'da "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni Bakan Kurum'dan Özgür Özel'...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ramazan öncesi et denetimleri arttı: Kasaplar tek tek kontrol edildi
        Ramazan öncesi et denetimleri arttı: Kasaplar tek tek kontrol edildi