Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı adres belirlendi. Yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

