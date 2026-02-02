Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Kızılırmak Deltası'nda yaban hayvanları doğaya salındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:33 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda yaban hayvanları doğaya salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Etkinlik çerçevesinde, bölgenin ekolojik önemine dikkati çekmek amacıyla saha uygulaması gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde yürütülen kuş halkalama ve salımı faaliyetlerini yerinde izleyerek uzmanlardan bilgi aldı.

        Rehabilitasyon süreçleri tamamlanan yaban hayvanlarının doğayla tekrar buluşturulduğu törende 2 pelikan, 2 kızıl şahin, 1 şahin, turna ve 15 sülün protokol üyeleri tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Etkinliğe, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergün Terzioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Uzmanı uyardı: "Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli"
        Uzmanı uyardı: "Zehirli guatr belirtileri ihmal edilmemeli"
        Özel eğitim öğrencileri Akdağ zirvesinde Türk bayrağı açtı
        Özel eğitim öğrencileri Akdağ zirvesinde Türk bayrağı açtı
        Samsunspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri
        Vezirköprü'de bağımlılığa karşı farkındalık semineri