Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:SamsunYeni 19 Mayıs Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Yunus Emre Çift, Borevkovic, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 66 Enes Alpak), Yalçın Kayan, Elayis Tavşan (Dk. 46 Jarju), Ntcham (Dk. 46 Assoumou), Holse (Dk. 46 Makoumbou), Mouandilmadji Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Pusat Yağız Şafak, İsmail Tarım, Furkan Apaydın, Obekpa (Dk. 88 Ozan Soğancıoğlu), Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Utku Emre Kırtay (Dk. 61 Mustafa Erdilman), Emirhan Arkutcu (Dk. 33 Adem Metin Türk), Saadettin Efe Şahin (Dk. 46 Ege Bilsel), Samet Yüksel (Dk. 46 Ali Habeşoğlu) Goller: Dk. 47, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor) Sarı kart: Dk. 80 Pusat Yağız Şafak (Sipay Bodrum FK) SAMSUN (İHA) - Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK’yı 2-0 yendi. 12. dakikada Mendes'in sağ çaprazdan pasında penaltı noktası üzerinde müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 32. Çalımlarla ceza sahası içine giren Elayis Tavşan'ın pasında Ntcham, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Burak Olcar golü iptal etti. 47. dakika Samsunspor 1-0 öne geçti. Soner Gönül ortasına ceza sahasında iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'dan döndü. Mouandilmadji, dönen topu ağlara gönderdi. 1-0 64. dakikada Enes Öğrüce'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. 90+2 dakikada Soner Gönül'ün sert şutunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'dan dönen top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0 Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

