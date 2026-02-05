Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:13
        Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü saklandıkları adreste yakaladı.

        Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

