Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü saklandıkları adreste yakaladı. Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

