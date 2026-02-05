Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den açıklama

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Partinin laf değil, eser ve hizmet ürettiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Partinin laf değil, eser ve hizmet ürettiğini ifade etti.

        Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Samsun ziyareti ve yürütülen konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Mehmet Köse, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde Türkiye genelinde önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, "Depremden etkilenen illerimizde kısa sürede yüz binlerce konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi, güçlü bir koordinasyonun ve kararlı bir iradenin sonucudur." ifadelerini kullandı.

        Türkiye genelinde 500 bin konuttan oluşan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da da çalışmaların sürdüğünü aktaran Köse, 17 ilçede inşa edilecek 6 bin 397 konutun hak sahiplerinin noter huzurunda yapılan kura ile belirlendiğini hatırlattı.

        Köse, muhalefet tarafından, yapılan hizmetlerin görmezden gelindiğini, değerlendirmelerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu, milletin laf değil, eser odaklı çalışmaları esas aldığını ifade etti.

        Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri tarafından da takdir edildiğini belirten Köse, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe görüşmelerinde bu yönde açıklamaların kamuoyuna yansıdığını belirtti.

        Köse, şunları kaydetti:


        "AK Parti laf değil, eser ve hizmet üretir. Deprem gibi büyük bir felaketin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının siyasi polemiklerin ötesinde değerlendirilmesi gerekir. Amacımız, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden süreci tamamlamaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı
        İki yıldır çözüm bulamadı, traktörüyle Bafra Belediyesi önüne dayandı
        Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı
        Samsun'da 'Mahalle Akademisi Eğitim Programı' başladı
        Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"
        Başkan Kurnaz: "İlkadım Yanında Kart nefes olacak"
        Samsunspor'a Raheem Sterling'den olumsuz yanıt
        Samsunspor'a Raheem Sterling'den olumsuz yanıt
        Havza Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi verildi
        Havza Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi verildi
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: "Sterling transferi olumsuz sonuçlandı"
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: "Sterling transferi olumsuz sonuçlandı"