        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:26
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda C.E'nin ikametinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, 8 boş sentetik ecza kutusu ve uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi.


        B.P'nin ikamet ve iş yerindeki aramada ise 6,8 gram esrar, 53 kenevir tohumu, 66 fişek, bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve esrarlı sigara bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

