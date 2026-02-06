Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Ş.T’nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

