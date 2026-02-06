Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:26
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

        Ş.T’nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

