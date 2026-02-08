Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odasında Yılmaz yeniden başkan seçildi

        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Yeni Başkanı Vahit Yılmaz ikinci kez başkanlığa getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 20:41 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odasında Yılmaz yeniden başkan seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Yeni Başkanı Vahit Yılmaz ikinci kez başkanlığa getirildi.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Rıza Kısa yaptı.


        Genel kurulda konuşan Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katılımcılara teşekkür ederek, "Bizler her zaman esnaflarımızın yanında sizlere hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Havzamız için hep birlikte çalışacağız. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

        Genel kurul gündeminin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

        Seçime tek aday olarak katılan Vahit Yılmaz, kullanılan 124 oyun tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

        Odanın yönetim kurulu Ali Arslan, Engin Pekşen, Aziz Alkan, Fatma Çiftçi, Ali Yılmaz ve Sinan Kurt, denetim kurulu ise Ergün Şahin, Emre Yüksel ve Taner Acarı'dan oluştu.

        Genel kurula, Havza Belediye Başkan Vekili İsmail Şengül, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, Yeniden Refah Partisi Havza İlçe Başkanı Mustafa Turan, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül ile davetliler ve üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Trabzonspor otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adli kontrolle serb...
        Trabzonspor otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adli kontrolle serb...
        Samsun'da Gençler Türkiye Bowling Şampiyonası düzenlendi
        Samsun'da Gençler Türkiye Bowling Şampiyonası düzenlendi
        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
        Samsun'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında farkındalık etkinliği düze...
        Samsun'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında farkındalık etkinliği düze...
        Samsun'da 600 yıllık belleme geleneği ve Tahtaköprü kilimi dokumacılığı yaş...
        Samsun'da 600 yıllık belleme geleneği ve Tahtaköprü kilimi dokumacılığı yaş...
        E-Buluşmalar 19 Eğitim Programı Samsun'da gerçekleştirildi
        E-Buluşmalar 19 Eğitim Programı Samsun'da gerçekleştirildi