Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği ocakta 142 bin 695 oldu

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2026 yılının ocak ayında 142 bin 695 yolcuya hizmet verildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2026 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 128 bin 600, dış hat yolcu trafiği 14 bin 95 oldu. Böylece toplam yolcu sayısı 142 bin 695 olarak kayıtlara geçti.



Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 1.077, dış hatlarda 135 olmak üzere toplam 1.212'ye ulaştı.



Ocak ayında havalimanındaki yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise toplam 1.362 ton olarak gerçekleşti.

