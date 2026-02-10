MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir, Türk Eğitim-Sen yöneticileriyle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.





Bir restorandaki buluşmada, ilçedeki eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve eğitimin geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.



Görüşmede, öğretmenlerin beklentileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin kalitesinin artırılmasının ve genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.



MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, eğitime verilen desteğin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, istişare ve ortak akıl anlayışıyla yapılacak çalışmaların ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

































