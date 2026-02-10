Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir, Türk Eğitim-Sen yöneticileriyle bir araya geldi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kavak İlçe Başkanı Candemir, Türk Eğitim-Sen yöneticileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Türk Eğitim-Sen Kavak İlçe Başkanı Erdinç Etli ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.


        Bir restorandaki buluşmada, ilçedeki eğitim faaliyetleri, eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlar ve eğitimin geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

        Görüşmede, öğretmenlerin beklentileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikal faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin kalitesinin artırılmasının ve genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.

        MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, eğitime verilen desteğin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, istişare ve ortak akıl anlayışıyla yapılacak çalışmaların ilçedeki eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti.
















        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Havza'da yenilenecek güreş alanı için ön inceleme yapıldı
        Havza'da yenilenecek güreş alanı için ön inceleme yapıldı
        İlkadım Belediyesi Çocuk Korosu, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi
        İlkadım Belediyesi Çocuk Korosu, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi
        Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türk atıcılardan 9 madalya
        Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türk atıcılardan 9 madalya
        Bu ilçede çocuk sahibi olan ailelere 6 bin TL nakdi destek
        Bu ilçede çocuk sahibi olan ailelere 6 bin TL nakdi destek
        Tarımsal üretimde Samsun başı çekiyor
        Tarımsal üretimde Samsun başı çekiyor
        Samsun'da siber güvenlik zirvesi: "Siber güvenlikte asıl oyun değiştirici...
        Samsun'da siber güvenlik zirvesi: "Siber güvenlikte asıl oyun değiştirici...