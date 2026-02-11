Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin 403 dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:59
        Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin dolarlık ihracat yapıldı
        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza OSB'den 2025 yılında 7 milyon 99 bin 403 dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

        Ayvat, AA muhabirine, 2025 yılına ait ihracat verileri ile ilgili açıklamada bulundu.

        Havza OSB'de üretim yapan firma sayısının 17 olduğunu belirten Ayvat, "Firmalarımız iç ve dış piyasalara yönelik faaliyetlerine devam etmekte. Bu firmalardan 4'ü ihracat yapmakta. 2025 yılında 7 milyon 99 bin 403 dolarlık ihracat rakamına ulaştık." dedi.

        Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Ayvat, şöyle devam etti:


        "Samsun Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yatırım yapacak firmaların su ihtiyacına yönelik baraj projesi, SASKİ tarafından altyapı güçlendirme çalışmaları ile TCDD'nin demir yolu yükleme rampası projelerimiz devam ediyor. Trafo merkezi ve doğal gaz projeleri de devam etmekte. Bu yıl yatırım programına alınan Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi Havza OSB’mize ayrı değer katacak. Firmalarımızdan bir kısmı hafriyat çalışmalarına başladı, bir kısmı proje, bir kısmı ise inşaat aşamasında. Çok büyük bir firma inşallah bu sene inşaatını tamamlayacak ve üretime geçecek. Ülkemiz için önemli firmalardan biri de Havza OSB’de yatırım kararı aldı."


        Havza OSB'de alan genişleme çalışmasının yapıldığını aktaran Ayvat, "Yapılan iki genişleme çalışması ile Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgesi haline geldik. Samsun, Karadeniz'in üretim odağı haline geldi. Havza da bu odağın büyük kısmını karşılayacak. Havza OSB'de gerek duyulduğunda 10 ila 20 kat daha büyüyebilecek alanlar mevcut." ifadesini kullandı.


        Ayvat, gurbette olan Havzalıları ilçeye davet ederek, "Büyüyen ekonomik çarkın içinde elde ettikleri tecrübeleri ve deneyimleri buradaki fabrikalara taşımaları, yarının teminatı olan gençlerimizin ufuklarını açmak üzere işçilerimizin, mühendislerimizin, beyaz yakalılarımızın Havza ilçemize dönmesini ve gurbette edindikleri deneyimleri Havza ilçemize katma değer olarak getirmelerini istiyoruz." diye konuştu.



