        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 26 bin lira ceza kesildi

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 26 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:57
        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda plakası kapatılan tırın Kavak Tekeli Denetim İstasyonu'na girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Çakallı mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada tırı durdurdu.

        Sürücüye denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak gerekçeleriyle toplam 26 bin 80 lira idari para cezası kesildi.






