        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Karma OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:23
        Gül, enerji hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından SASKİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında OSB'ye su temininin sağlandığını belirtti.


        Böylece yatırımcılar için kritik öneme sahip altyapı adımlarından birinin daha hayata geçirildiğine işaret eden Gül, OSB'de yatırım sürecinin hız kazandığını, 3 firmanın temel kazı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

        Gül, altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Vezirköprü Karma OSB'de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

