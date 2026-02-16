Samsun'da "Gazze Sempozyumu" düzenlendi

Samsun Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından "Gazze Sempozyumu" düzenlendi.



Samsun Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu ev sahipliğindeki sempozyum, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle gerçekleştirildi.



Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Gazze'de yaşanan insani krizi sosyal, kültürel ve politik yönleriyle ele alarak, gençlerin farkındalığını artırmayı ve akademik bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlayan sempozyumun birinci oturumunun moderatörlüğünü Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen yaptı.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan "Gazze'de sürdürülebilir ateşkes mümkün mü?" konulu sunumunda, Gazze'yi konuşurken 7 Ekim 2023 tarihinin doğru anlaşılması gerektiğini dile getirdi.



7 Ekim'de Gazze'nin mücahitlerinin dünya tarihini değiştirecek bir olaya imza attıklarını söyleyen Mercan, "2023 Aralık ayında ilk ateşkes imzalandığında ya da mola olarak tabir edildiğinde, ateşkesin olmayacağı biliniyordu. Barışın imkansız olduğu topraklarda ateşkesin zaten adil olması mümkün değildir. 7 Ekim'den sonra artık kim olursa olsun, akademisyen, tarihçi, uzman, siyasetçi fark etmez, Orta Doğu'yu konuşacak olan herkes 7 Ekim öncesi ve sonrası diye çok keskin bir ayrım yapmak zorunda. Çünkü bu olmadığı takdirde eksik kalacak." dedi.



7 Ekim sabahı Aksa Tufanı ile beraber iki büyük kırılmanın meydana geldiğini aktaran Mercan, şöyle devam etti:



"Biri psikolojik alanda yaşanan kırılma, diğeri ise epistemolojik alanda yaşanan kırılma. Psikolojik kırılmanın hem Filistin hem de işgalci devleti için yansımaları vardı. Filistin açısından baktığımızda o güne kadar Filistin algımız daha ayrıştırılmış bir Filistin halkasıydı. Filistinliler de kendi içlerinde beraber değillerdir, çok genel bir kanı vardı. Filistin ilk kez İslamcı kanattan radikal sol kanata kadar bütün direniş gruplarını tek bir çatı altında birleştirmeyi başardı. Bu Filistin tarihi açısından gerçekten çok önemli bir kırılma noktasıydı. Böylece aslında işgalciye karşı, siyonist yönetime karşı ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak Gazze'de mücahitlerinin, Filistin'in direnişçilerin ortak bir idare çerçevesinde hareket ediyor olmasıydı. Bu yönüyle aslında 7 Ekim sabahında Gazze'nin mücahitlerinin yaptığı şey, zihinlerimizde yer eden tabloların yıkılması bakımından çok önemliydi."



- "Eğer eğitimden vazgeçersek, hayattan vazgeçmiş oluruz"



Gazzeli akademisyen, İbn Haldun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Nur Mahmud da "İşgal altında Gazze'de eğitim" konulu sunumunda Gazze'nin halen birilerinin gündeminde olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Gazze'de soykırıma rağmen eğitime kesintisiz devam edildiğini, devam etmek zorunda olduklarını anlatan Mahmud, "Gazze'de eğitim çok önemli. Gazze'de eğitim kutsaldır ve Gazze'de okuma-yazma bilmeyen oranı yüzde 2. Hepimiz eğitim görüyoruz. Gördüğünüz mücahitler, sabah okullarına gidiyor, üniversitelerine gidiyor, akşam nöbeti tutuyor. Eğitim elimizde büyük bir sanayi. Eğer eğitimden vazgeçersek, hayattan vazgeçmiş oluruz." dedi.



Yazar Peren Birsaygılı Mut da "Filistin direniş edebiyatı ve siyonist edebiyat" konulu sunum gerçekleştirdi.



İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin yaptı. Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Peyami Safa Gülay, "Malumun ilamı: Gazze neyi gösterdi", Sumud Filosu aktivistlerinden Emine Güneş, "Marinette'nin lombozundan Sumud izlenimleri" ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Bölümü doktora öğrencisi Rita R.Y. Eid, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri" konulu sunum gerçekleştirdi.



Sempozyum, soru-cevap bölümüyle son buldu.



Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

