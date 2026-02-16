Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam'da fırtına mezarlıkta hasara neden oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle mezarlıkta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:13 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçam'da fırtına mezarlıkta hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle mezarlıkta hasar oluştu.

        Alparslan Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen 9 ağaç devrildi.

        Devrilen ağaçların çevredeki bazı mezarların üst yapılarına zarar verdiği bildirildi. Olayın ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı, zarar gören mezar taşlarının belediye ekiplerince onarılacağı öğrenildi.

        Öte yandan mezarlıkta daha önce aydınlatma, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda mezar içi aydınlatma için 12 metre uzunluğunda 2 poligon direk dikildiği, her direkte 4 150 watt projektör bulunduğu, 35 oturma bankının yenilendiği, biriken dip çökeltilerin temizlendiği ve 80 yeni ağaç dikildiği kaydedildi.

        Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Onlyfans soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
        Onlyfans soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta Yeşilay'dan ebeveynlere eğitim
        Asarcık'ta Yeşilay'dan ebeveynlere eğitim
        Samsun'da "Gazze Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'da "Gazze Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'dan Suriye'ye 520 çuval un gönderildi
        Samsun'dan Suriye'ye 520 çuval un gönderildi
        OMÜ'de yabancı öğrencilerden oluşan koro türküler seslendirdi
        OMÜ'de yabancı öğrencilerden oluşan koro türküler seslendirdi
        Samsun'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
        Samsun'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
        Alaçam'da motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi
        Alaçam'da motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi