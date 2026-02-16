Asarcık'ta Yeşilay'dan ebeveynlere eğitim

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından, Asarcık Gençlik Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki anne ve babalara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekildi. Anne ve babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, onlara rol model olmaları ve riskli davranışlara karşı erken farkındalık geliştirmeleri tavsiye edildi. Ayrıca ihtiyaç halinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek alınabileceği belirtildi.

