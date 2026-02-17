Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda "Kitap bağış kampanyası" düzenlendi

        Salıpazarı'nda, toplumda okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi öğrencileri kitapla buluşturmak amacıyla "Kitap bağış kampanyası" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:27
        "Kitaplar paylaştıkça çoğalır" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşların evlerinde bulunan temiz ve kullanılabilir durumdaki kitapları bağışlayarak çocukların, gençlerin ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunması hedefleniyor.

        Kampanya kapsamında roman, hikaye, masal ve çocuk kitaplarının yanı sıra ders kitapları, yardımcı kaynaklar ile kültür, edebiyat ve kişisel gelişim kitapları kabul ediliyor. Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere ve çeşitli eğitim birimlerine ulaştırılması planlanıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

