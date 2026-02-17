Salıpazarı'nda "Kitap bağış kampanyası" düzenlendi

Salıpazarı'nda, toplumda okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi öğrencileri kitapla buluşturmak amacıyla "Kitap bağış kampanyası" başlatıldı.



"Kitaplar paylaştıkça çoğalır" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında vatandaşların evlerinde bulunan temiz ve kullanılabilir durumdaki kitapları bağışlayarak çocukların, gençlerin ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunması hedefleniyor.



Kampanya kapsamında roman, hikaye, masal ve çocuk kitaplarının yanı sıra ders kitapları, yardımcı kaynaklar ile kültür, edebiyat ve kişisel gelişim kitapları kabul ediliyor. Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere ve çeşitli eğitim birimlerine ulaştırılması planlanıyor.







