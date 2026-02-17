Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca çalışmalarını değerlendirdi

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçe genelinde yürütülen belediye hizmetleri, yol çalışmaları ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Karaca, yaptığı açıklamada, önceliklerini vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen altyapı ve üstyapı çalışmalarına verdiklerini söyledi.





Özellikle yol bakım ve onarım çalışmaları, beton yol uygulamaları ve bozuk güzergahların iyileştirilmesi konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Karaca, ilçenin hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için ekiplerinin aktif olarak görev yaptığını dile getirdi.



Hizmet anlayışlarını, "Merkez de bizim kırsal da" ilkesi üzerine kurduklarına işaret eden Karaca, "Merkez ile kırsal mahalle ayrımı yapmadan aciliyet ve ihtiyaç durumuna göre planlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyor, teknik ekiplerimizin sahadaki tespitleri doğrultusunda önceliklendirme yapıyoruz. Bu yaklaşım, adaletli ve dengeli bir hizmet anlayışının temelini oluşturuyor." dedi.



Yol çalışmalarının bir ilçenin hem ekonomik hem de sosyal yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerden olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:





"Özellikle kırsal mahallelerde yapılan beton yol çalışmaları, uzun ömürlü olması nedeniyle hem maliyet avantajı sağlıyor hem de vatandaşlarımızın yıllarca sorunsuz şekilde ulaşım sağlamasına katkı sunuyor. Bozuk yolların onarılması, tarımsal faaliyetlerin daha rahat yapılmasını, öğrencilerin okullarına daha güvenli şekilde ulaşmasını ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasını sağlıyor. Belediyecilik masa başında değil, sahada yapılır. Mahalle ziyaretlerimizde, muhtarlarımızla yaptığımız istişarelerde ve doğrudan vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler, çalışma programımızın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Amacımız imkanlarımız ölçüsünde en fazla soruna çözüm üretmek.





Önümüzdeki dönemde de yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz. Bunun yanında altyapı güçlendirme, çevre düzenlemeleri ve mahallelerimizin yaşam kalitesini artıracak sosyal projeler üzerinde de çalışıyoruz. Hedefimiz, Salıpazarı'nın her mahallesinde vatandaşlarımızın kendini eşit derecede değerli hissettiği, yaşam standartlarının yükseldiği bir belediyecilik anlayışını kalıcı hale getirmek."



Karaca, sorunları konuşarak, çözümleri birlikte çözeceklerini, kapılarının da gönüllerinin de Salıpazarı halkına her zaman açık olduğunu kaydetti.







