        Samsun Haberleri

        Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        17.02.2026 - 18:59
        Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü
        Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan binanın birinci katında çalışan işçi Emre Ay, alçı yapmak için kurdukları düzeneğin üzerine çıktı.

        Ay, düzeneğin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

        İş arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

