Havza'da ilkokul öğrencilerinden Havza Belediyesine ziyaret

Havza 25 Mayıs İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersi kapsamında Havza Belediyesini ziyaret etti.



"Yaşadığım Yer ve Ülkem" ünitesinin "Yaşadığı Yerin Yönetim Birimleri Yerel Yönetimler" konusu kapsamında Havza Belediyesini ziyaret eden öğrenciler Belediye Başkanı Murat İkiz'e yerel yönetimler hakkında merak ettikleri soruları sordu.



Okul Müdürü Necip Pepeç, Başkan İkiz'e teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin Hayat Bilgisi dersi kapsamında yerel yönetimler konusunda bilgi almaları adına verimli bir ziyaret oldu." dedi.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise öğrencilere yerel yönetimler, Havza Belediyesi ve belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Biz idareciler yarının büyükleri olan sizler için çalışıyoruz. Bugün hayata geçen projelerimizin birçoğu geleceğimize yönelik. Sizlere derslerinizde başarılar dilerim." dedi.







